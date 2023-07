Flu desperdiça pênalti, mas vence Santos com gol de Cano e entra no G-4

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense venceu o Santos por 1 a 0 na tarde deste sábado (29), no Maracanã, pela 17ª rodada do Brasileirão. Germán Cano fez o gol do jogo no segundo tempo, com passe de Jhon Arias.

A partida entre as dois clubes teve um alto número de faltas e de cartões amarelos.

Com a vitória, o Fluminense entrou no G-4, com 28 pontos. Já o Santos é o 14º, com 17.

O duelo começou truncado. Os dois times conseguiram produzir pouco e tiveram seu melhor momento em lances consecutivos. O Fluminense desperdiçou pênalti com Leo Fernández enquanto Jean Lucas quase deixou o dele em contra-ataque.

No decorrer do primeiro tempo, a temperatura do jogo, com muitas faltas, passou à arquibancada. Pedidos por faltas e reclamações das marcações da arbitragem mesclavam com os gritos em apoio ao time.

O trio de arbitragem foi bastante vaiado quando se encaminharam para o vestiário, na saída para o intervalo.

O segundo tempo teve menos faltas do que o primeiro, mas o jogo continuou difícil de ser jogado. Os dois times tinham dificuldades em passar da linha de meio de campo e chegar com perigo ao ataque.

Apesar disso, os donos da casa tinham mais intensidade e conseguiram abrir o placar em um lance oportunista de Germán Cano.FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 x 0 SANTOS

Data: 29/07/2023

Local: Maracanã

Hora: 16h (de Brasília)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Cartões amarelos: Nino (FLU), Marlon (FLU), André (FLU), Mendonza (SAN), Leo Fernández (FLU), Rodrigo Fernández (SAN), Dodô (SAN), Martinelli (FLU), João Paulo (SAN), Germán Cano (FLU), Lucas Braga (SAN)

Gols: Germán Cano (FLU), aos 32 minutos do segundo tempo.

FLUMINENSE

Fábio, Samuel Xavier, Nino, Marlon (Lima) e Diogo Barbosa; André, Martinelli (David Braz) e Léo Fernandez (Ganso); Arias, Yoni González (Keno) e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

SANTOS

João Paulo, João Lucas (Gabriel Inocêncio), Joaquim, Alex e Dodô; Dodi, Rodrigo Fernández (Camacho), Jean Lucas (Luan Dias) e Lucas Lima (Julio Furch); Mendoza (Lucas Braga) e Marcos Leonardo. Técnico: Paulo Turra.

