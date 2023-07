Deyverson faz no fim, e Cuiabá vence Inter de virada no Beira-Rio

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Cuiabá foi dominado pelo Internacional, mas precisou apenas de duas chances para virar o jogo no final e vencer por 2 a 1, neste sábado (29), pela 17ª rodada do Brasileirão.

Bustos abriu o marcador para o Inter e Raniele e Deyverson fizeram para o Cuiabá. A equipe colorada marcou aos 15' e o Dourado igualou aos 43' do primeiro tempo. A virada aconteceu aos 42' do segundo tempo'.

O resultado foi ótimo para o Cuiabá. A equipe dourada subiu para a 8ª posição, com 25 pontos enquanto o Inter caiu para a 12ª, com 23.

O jogo marcou a estreia de Derik Lacerda. Ele foi anunciado nesta semana por empréstimo do espanhol Ponferradina, da terceira divisão.

O Colorado volta a campo no dia 1º de agosto contra o River Plate, pela Libertadores. O Cuiabá pega o Flamengo no dia 6, pelo Brasileirão.

Jogo

O Internacional ditou o ritmo do jogo trocando passes com tranquilidade na defesa que se posicionou com o homem mais recuado, estando no círculo central na maior parte do tempo.

Até os 30' minutos do primeiro tempo a equipe colorada conseguiu manter 80% da posse.

O Dourado se fechou na defesa diante das constantes investidas do Colorado e apostou na estratégia reativa, mas sempre encontrando um Internacional mais agressivo.

Quando o Cuiabá recuperava, tinha dificuldade para sair jogando e sempre devolvia a posse ao Colorado. Sem conseguir passar pela defesa, restou aproveitar um lance originário de uma falta para igualar o marcador.

O Dourado melhorou na segunda etapa, mas não o suficiente para bater de frente com o Internacional, mesmo conseguindo ter maior movimentação, algo que não conseguiu no primeiro tempo.FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 1 x 2 CUIABÁ

Competição: 17ª rodada da Série A do Brasileirão

Local: Beira-rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Data e horário: 29 de julho de 2023, às 16h

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Auxiliares: Danilo Ricardo Manis (SP/Fifa) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral (SP/Fifa)

Quarto árbitro: Roger Goulart (RS)

Cartões amarelos: Mercado 2x, Bustos, Vitão (INT); Raniele, Walter (CUI)

Cartões vermelhos: Mercado (INT)

Gol: Bustos (INT), aos 15 minutos do primeiro tempo; Raniele (CUI), aos 43 minutos do primeiro tempo, e Deyverson (CUI), aos 42 minutos do segundo tempo.INTERNACIONAL

Rochet, Fabricio Bustos, Gabriel Mercado, Vitão, Renê, Jhonny, Carlos de Pena (Maurício), Charles Aranguiz, Alan Patrick, Wanderson (Pedro Henrique) e Enner Valência (Luiz Adriano). Técnico: Eduardo Coudet.CUIABÁ

Walter, Matheus Alexandre, Alan Empereur, Marllon, Rikelme, Fernando Sobral, Raniele, Pablo Cappelini (Denilson), Clayson, Wellington Silva (Felipe Augusto) e Deyverson. Técnico Antônio Oliveira.

