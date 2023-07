Publicação enigmática de Mbappé 'incendeia' redes sociais

Kylian Mbappé compartilhou em seu Instagram algumas fotos de momentos descontraídos em Monte Carlo, no Mônaco. Uma das imagens tem chamado a atenção dos internautas. Nela, são mostradas três cartas dispostas em cima de uma mesa, todas com o número nove. Muitos estão procurando por simbologia nesta combinação de números, já que o jogador francês tem sido fortemente associado à saída do PSG.

De acordo com o site RMCSports, que consultou alguns especialistas em numerologia, o número 999 pode ser interpretado como "o fim de um ciclo", seja ele "pessoal" ou "profissional". A postagem pode ser mais um indício de que a jornada de Mbappé no Paris Saint-Germain realmente chegou ao fim, uma vez que ele foi listado para transferência pelo clube.

É também nesta segunda-feira, dia 31 de julho, que expira a cláusula que permitiria a Kylian Mbappé renovar o contrato por mais um ano. No entanto, o francês parece não ter intenção de fazê-lo.