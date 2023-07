Dembélé pede permissão formal ao Barcelona para negociar com o PSG

Ousmane Dembélé já teria solicitado ao Barcelona permissão para negociar com o Paris Saint-Germain, no último dia em que o francês tem uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros em seu contrato. Essa evolução nas negociações foi divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano, especialista em questões de mercado.

No entanto, a mesma fonte afirma que há o receio de que o negócio não seja concluído a tempo. A cláusula será alterada à meia-noite desta segunda-feira, a partir da qual o valor dobrará para 100 milhões de euros.

Os dirigentes do Barcelona acreditam que o francês já tem tudo acertado para a transferência, restando apenas a parte formal. A última noite foi "tensa" na comitiva blaugrana, segundo os meios de comunicação espanhóis.

Ousmane Dembélé has just asked Barça for formal ‘permission’ to negotiate with PSG



Dembélé wants to follow all the correct steps.



