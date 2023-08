Messi volta a brilhar, marca dois e oferece nova vitória ao Inter Miami

Lionel Messi continua impressionando nos EUA. O craque argentino foi mais uma vez decisivo na quarta-feira à noite, marcando dois gols na vitória do Inter Miami sobre o Orlando City (3-1) na Taça das Ligas, que reúne equipes da MLS e da Liga Mexicana.

Messi abriu o placar logo aos sete minutos, mas César Araújo empatou para o Orlando City apenas 10 minutos depois. No entanto, o time de Miami não se abateu e voltou à frente na segunda etapa. Josef Martínez (51'), em uma penalidade, recolocou o Inter na vantagem, e Messi eliminou as dúvidas aos 72 minutos, com assistência do atacante venezuelano.

A noite também foi marcada pela estreia de Jordi Alba, e o Inter Miami avançou na competição, enfrentando o FC Dallas nos oitavos de final no próximo domingo.

Enquanto isso, Messi continua em ótima forma e já marcou cinco gols em apenas três jogos com a camisa do clube norte-americano.

Another Messi brace leads #InterMiamiCF into the Round of 16.



Rewind all of Messi's moments from @InterMiamiCF's 3-1 win over Orlando in @LeaguesCup action. pic.twitter.com/IGCKulJ9hg