Alemanha é eliminada na fase de grupos e Marrocos avança na Copa feminina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bicampeã, segunda colocada no ranking da Fifa e onipresente no Mundial, a Alemanha está eliminada na Copa da Austrália e Nova Zelândia.

Na maior zebra do torneio até agora, a principal seleção feminina da Europa não conseguiu ficar entre as duas melhores do Grupo H por empatar por 1 a 1 com a Coreia do Sul nesta quinta-feira (3), em Brisbane, na Austrália.

Cho So-yung abriu o placar para as asiáticas aos seis minutos e Alexandra Popp empatou aos 42.

As coreanas também acabaram eliminadas. Avançaram para as oitavas de final Marrocos e Colômbia. Também nesta quinta, as marroquinas derrotaram as sul-americanas por 1 a 0, com gol de Anissa Lahmari aos 49 da etapa inicial. Ambas ficaram com seis pontos, mas as colombianas ficaram em primeiro pelo saldo de gols.

Campeã em 2003 e 2007, a Alemanha esteve presente em todos os Mundiais e jamais havia caído na fase de grupos. Foi também vice em 1995 e semifinalista em 1991 e 2015.

Nervosa em campo diante das coreanas e com falhas contra a Colômbia, a Alemanha estreou com goleada sobre Marrocos (6 a 1) e tudo parecia dentro da normalidade. Começou a dar errado na segunda rodada, quando foi surpreendida pela Colômbia (2 a 1). Entrou em campo precisando do resultado nesta quinta.

O empate e os quatro pontos conquistados serviriam para ficara com a vaga se Marrocos não derrotasse a Colômbia. Mas em uma Copa em que surpresas têm acontecido, as africanas surpreenderam.

Como primeira colocada, as colombianas enfrentarão a Jamaica nas oitavas de final. Marrocos terá pela frente a França.

COREIA DO SUL

Kim Jungmi; Kim Hyeri, Lee e Shim; Choo, Cho (Kang), Chun (Park Eusun), Ji Soyun e Jang; Choe e Casey Phair (Mira). Técnico: Colin Bell

ALEMANHA

Frohms; Huth, Hendrich, Hegering e Hagel; Oberdorf, Dabritz (Lattwein), Brand (Anyomi) e Buhl (Lohmann); Schuller e Popp. Técnica: Martina Voss-TecklenburgEstádio: Suncorp Stadium, em Brisbane (Austrália)

Público: 38.945

Arbitragem: Anna-Marie Keighley (Nova Zelândia)

Assistentes: Sarah Jones (Nova Zelândia) e Maria Salamasina (Samoa)

Cartões amarelos: Hegering (ALE)

Gols: Cho (COR), aos 5 minutos, e Popp (ALE), aos 41 minutos do primeiro tempo

