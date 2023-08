Neymar volta a jogar após 5 meses e brilha em vitória do PSG com dois gols

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar está de volta. O atacante brasileiro foi o grande destaque do PSG na vitória sobre o Jeonbuk Motors, por 3 a 0, em jogo disputado na Coreia do Sul, na madrugada desta quinta-feira (3) no Brasil. Ausente dos primeiros jogos da pré-temporada, Neymar finalmente foi escalado pelo técnico Luis Enrique, e como titular.

Recuperado de uma grave lesão tornozelo, o brasileiro voltou a jogar depois de cinco meses e meio. Ele não entrava em campo desde o dia 19 de fevereiro, em vitória sobre o Lille, pelo Campeonato Francês.

Neymar fez dois bonitos gols e ainda deu linda assistência para Asensio marcar um golaço no estádio Busan Asiad, na Coreia do Sul.

O amistoso na Coreia do Sul foi o último da pré-temporada do PSG, que, sem Neymar, enfrentou Le Havre, Inter de Milão, Cerezo Osaka e Al-Nassr.

O time agora se prepara para a estreia oficial da temporada 2023/24, em jogo contra o Lorient, dia 12 de agosto, pelo Campeonato Francês.

OS GOLS

O primeiro gol saiu aos 40min. Neymar fez fila na defesa, invadiu a área, tirou o zagueiro com estilo e finalizou de direita, rasteiro, para abrir o placar.

O segundo também foi de Neymar, já no fim do segundo tempo. Aos 38min, ele recebeu com liberdade e, com tranquilidade, tocou na saída do goleiro.

Ainda houve tempo para, aos 43min, Neymar devolver de letra para Asensio e o ex-Real Madrid finalizar no ângulo para fechar a conta.