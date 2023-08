Barcelona faz contas após vendas para fazer oferta por Bernardo Silva

O Barcelona ainda não desistiu de Bernardo Silva, pese embora haja a consciência em Camp Nou que o Manchester City não vai facilitar nas negociações pelo internacional português. Ainda assim, o clube blaugrana já está fazendo contas às vendas e vai apresentar uma proposta concreta nos próximos dias, revelam os catalães do SPORT esta sexta-feira.

O Barcelona vai aproveitar o lucro gerado pelas saídas iminentes de Kessié e Dembélé, além da provável saída de Lenglet, para 'atacar' Bernardo Silva com uma oferta 65 milhões de euros (aproximadamente 345 milhões de reais) fixos, mais 10 por objetivos de cumprimento quase obrigatório, para convencer o City a libertar o jogador luso.

Além disso, o montante global será pago em várias partes com prazos previamente estabelecidos e o internacional português terá um salário crescente, com o primeiro ano sendo mais baixo para cumprir as normas salariais do clube.

Neste sentido, o papel de Bernardo Silva nas negociações será decisivo. O internacional português já manifestou o desejo de sair, mas nunca vai forçar uma saída, esperando pela autorização do Manchester City. Pelo meio, o jogador português já recusou uma mudança para a Arábia Saudita.