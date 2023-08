Gvardiol assina pelo City por 90 milhões de euros

O Manchester City oficializou, este sábado, a contratação de Josko Gvardiol ao RB Leipzig. O jogador croata de 21 anos assinou um contrato válido por cinco temporadas e é mais uma opção defensiva para Pep Guardiola e terá custado um montante em torno dos... 90 milhões de euros.

"Sempre tive o sonho de jogar na Inglaterra e agora fazê-lo com o Manchester City, depois da época que fizeram, é realmente uma honra para mim", atirou Gvardiol, em declarações aos canais oficiais do Manchester City.

"Poder assinar pelo City é muito especial para mim e para a minha família. Ter a possibilidade de trabalhar com Pep Guardiola é também incrível. Eu sei que ainda não sou um produto final e tenho a certeza que irei melhorar ao trabalhar com o melhor treinador de futebol", garantiu o mais recente jogador cityzen.

Recorde-se que Gvardiol era figura no RB Leipzig, clube no qual acumulou um saldo de 87 jogos entre as temporadas 2021/22 e 2022/23, marcando cinco gols e conquistando duas Taças da Alemanha.

Leia Também: Torcedor pediu beijo a Lionel Messi e ficou em choque com a resposta