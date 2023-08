Golaço de CR7 leva Al Nassr às semifinais da Champions árabe

O Al Nassr, de Cristiano Ronaldo e Luís Castro, garantiu a qualificação para as meias-finais da Liga dos Campeões árabe, depois vencer o Raja Casablanca, por 3-1. Ronaldo foi o destaque da partida.

Num duelo que apenas teve gols na primeira parte, coube ao capitão do Al Nassr a abertura do marcador no Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium. Servido por Talisca, Cristiano Ronaldo aplicou um potente remate à entrada da área que terminou no fundo das redes dos marroquinos (19 minutos).

Dez minutos depois, aos 19', Ghannam ampliou a contagem para os sauditas. O francês Fofana, reforço de verão, assinou o terceiro do Al Nassr, ao minuto 38, a passe da também cara nova Alex Telles. O Raja Casablanca reduziu as contas graça a um gol contra de Madu (41').

O Al Nassr irá agora medir forças com os iraquianos do Al Shorta, que no dia de ontem derrotaram o Al Sadd, de Bruno Pinheiro.

