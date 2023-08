Jovem piloto que sonhava com o MotoGP morre com apenas 13 anos

O mundo do motociclismo encontra-se em luto. Copparam Shreyas Hareesh, um promissor piloto de apenas 13 anos, faleceu em um acidente fatal enquanto competia no Circuito Internacional de Madras, na Índia.

Participando do Indian National Motorcycle Racing Championship (INMRC), o jovem piloto não conseguiu sobreviver a um traumatismo craniano resultante de uma queda.

"Ele era uma promessa em ascensão no cenário do motociclismo indiano, possuía todo o potencial para brilhar em grandes palcos no futuro. Sentiremos muito sua ausência", afirmou Arvind Singh, ex-piloto.

Após participar em diversas corridas locais, Hareesh teve uma grande oportunidade ao ingressar neste campeonato em 2021. A idade mínima foi reduzida de 13 para 11 anos para que o jovem pudesse competir.

No ano anterior, Copparam Shreyas Hareesh conquistou a vitória na edição inaugural do FIM MiniGP World Series India, um evento de grande relevância para jovens pilotos que almejam alcançar o MotoGP ou outros palcos internacionais.

| Very sad and tragic news coming from Madras International Circuit.

13-year-old Shreyas Hareesh has tragically passed away after a crash while racing at the Madras International Circuit.



The youngster was competing in Round 3 of the Indian National Motorcycle Racing… pic.twitter.com/Y0RS57OVtp