Manchester United coloca cinco no mercado para financiar mais um reforço

O Manchester United já concretizou as contratações de Rasmus Hojlund, Mason Mount, André Onana e Jonny Evans durante a atual janela de transferências de verão. No entanto, o treinador Erik ten Hag não está disposto a considerar seu trabalho como completo.

Conforme informações divulgadas nesta segunda-feira pela ESPN, o técnico holandês tem a intenção de encerrar a montagem do elenco com a aquisição de mais uma opção para o meio-campo. No momento, o nome de Sofyan Amrabat, jogador da Fiorentina, está no topo da lista de preferências.

Contudo, antes de comprar, será necessário vender jogadores, razão pela qual os dirigentes dos Red Devils já teriam demonstrado interesse em negociar cinco atletas. Esses jogadores são Fred, Donny van de Beek, Eric Bailly, Scott McTominay e Harry Maguire.

A permanência de Anthony Martial em Old Trafford também chegou a estar em dúvida, mas, nesse momento, todas as indicações apontam para que ele permaneça no clube.

