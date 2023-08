Invasor interrompe Colômbia-Jamaica e é contido pelas forças de segurança

Nesta terça-feira, a Colômbia garantiu a sua vaga nas quartas de final do Campeonato do Mundo de futebol feminino ao vencer a Jamaica por 1-0, com um gol marcado por Catalina Usme.

O jogo ocorreu no AAMI Park, na cidade de Melbourne, Austrália, e ficou marcado pela invasão do campo por um torcedor, que foi contido pelas forças de segurança.

Veja o vídeo!

