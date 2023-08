Gundogan pode abandonar o Barcelona sem realizar um único jogo

O Camp Nou está em alerta, já que a menos de uma semana do primeiro jogo da temporada contra o Getafe, o Barcelona ainda não recebeu a aprovação da La Liga para registrar novos contratos.

Isso significa que os reforços de verão, Oriol Romeu e Iñigo Martínez, ainda estão com suas inscrições pendentes, assim como Sergi Roberto, Ronald Araújo, Marcos Alonso, Alejandro Balde e Iñaki Peña. No entanto, a situação mais crítica envolve Ilkay Gundogan, de acordo com informações do jornal espanhol Sport nesta terça-feira.

Isso porque o contrato assinado pelo ex-jogador do Manchester City inclui uma cláusula que permite a rescisão imediata se ele não for registrado a tempo para o jogo no Coliseum Alfonso Pérez, no próximo domingo.

O mesmo veículo de notícias enfatiza que a direção liderada por Joan Laporta acredita que nos próximos dias será possível apresentar os requisitos financeiros necessários para resolver essa situação.

