Lukaku sendo cogitado pela Juventus gera descontentamento no Inter

Após o término do empréstimo de Romelu Lukaku pelo Chelsea ao Inter, o futuro do jogador tem sido relacionado com um possível regresso à Itália, mas desta vez para a Juventus. No entanto, essa possibilidade não tem agradado aos dirigentes do clube de Milão.

"O Lukaku nos traiu. Estamos profundamente desapontados. Após tudo o que o Inter fez por ele, esperávamos um comportamento diferente, tanto como profissional quanto como homem", declarou um representante do clube à Gazetta dello Sport.

"É verdade que ele tem o direito de escolher para onde ir, mas deveria ter comunicado a sua decisão a tempo. No entanto, ninguém está acima do clube, e quando se trata de construir uma equipe, é crucial considerar quem está no vestiário", acrescentou.

Vale lembrar que o jogador belga, após passagens pelo Manchester United, atuou pelo Inter de 2019 a 2021. Posteriormente, ele retornou à Premier League pelo Chelsea, o que gerou descontentamento entre muitos torcedores do Inter.

Depois de uma temporada em Londres, os Blues "devolveram" Lukaku ao Inter por meio de um empréstimo. Após uma temporada na qual marcou 14 gols e fez sete assistências pelos vice-campeões europeus, Lukaku poderá estar prestes a juntar-se à Juventus, possivelmente em um negócio que também envolverá Vlahovic.

