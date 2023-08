Flamengo enfrenta Olimpia pelas oitavas da Libertadores

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Flamengo visita o Olimpia-PAR nesta quinta-feira (10), às 21h, pelas oitavas de final da Libertadores, no Defensores del Chaco. No jogo de ida, a equipe carioca venceu o time paraguaio por 1 a 0, no Maracanã. Quem passar de fase pegará nas quartas de final o Fluminense, que passou pelo Argentinos Juniors-ARG.

O Flamengo joga pelo empate, enquanto o Olimpia-PAR precisa de uma vitória com um gol de diferença para levar a disputa para os pênaltis. Se vencer por dois ou mais gols de diferença, o time paraguaio passa de fase.

As duas equipes disputaram 17 partidas ao longo da história. O Flamengo leva vantagem, com oito vitórias, ante quatro do time paraguaio e cinco empates.

O time carioca vem de uma derrota estrepitosa contra o Cuiabá, por 3 a 0, no Campeonato Brasileiro.

ESCALAÇÕES

O clube rubro-negro carioca deve seguir desfalcado por Pulgar, que se recupera de lesão na coxa direita. Por outro lado, Filipe Luís e Léo Pereira, que era dúvidas, viajaram com a delegação e participaram do treino desta quarta-feira (9), e devem estar à disposição na quinta.

Uma possível formação inicial do técnico Jorge Sampaoli tem: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira (David Luiz) e Filipe Luís; Allan (Victor Hugo ou Thiago Maia), Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

O Olimpia, por sua vez, deve ser escalado pelo técnico Francisco Are com: Juan Espínola; Víctor Salazar, Luis Zárate, Mateo Gamarra e Facundo Zabala; Alejandro Silva, Richard Ortiz, Marcos Gómes e Iván Torres; Hugo Fernández e Fernando Cadozo.

Estádio: Defensores de Chaco, em Assunção (Paraguai)

Horário: Às 21h (de Brasília) desta quinta-feira (10)

Árbitro: Wilmar Roldan (Colômbia)

VAR: Edson Cisternas (Chile)

Transmissão: ESPN e Star+