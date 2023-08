Mbappé já tomou decisão sobre o seu futuro e... desafia o PSG

O Paris Saint-Germain está determinado em livrar-se de Kylian Mbappé neste mercado de transferências, mas o jogador parece não estar alinhado com as ideias do clube e vai comprar uma 'guerra' com os franceses.

O jornal Le Parisien garante esta sexta-feira (11) que o atacante francês está determinado em cumprir o último ano de contrato com o Paris Saint-Germain, algo que não é do agrado dos gauleses.

A mesma fonte informa que Mbappé prefere terminar o atual vínculo com o clube de Paris para depois decidir o seu futuro sem quaisquer restrições.

Ao que tudo indica, o internacional gaulês tem tudo acertado para rumar ao Real Madrid no próximo verão, sem qualquer custo.