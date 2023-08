Astro do basquete escolar dos EUA morre aos 17 anos após desmaiar em treino

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Caleb White, um dos melhores jogadores de basquete do ensino médio dos Estados Unidos, morreu após desmaiar durante um treino na quadra de seu colégio na última quinta-feira (10), de acordo com a família do atleta. Ele tinha 17 anos.

O avô de White, George Varnadoe Jr., anunciou a notícia em uma série de postagens no Facebook.

Ele afirmou que, após a emergência médica, apesar dos melhores esforços dos socorristas da White's Pinson Valley High School e dos médicos de um hospital próximo, o armador foi declarado morto.

"Toda a nossa família estava realmente ansiosa por sua próxima temporada sênior e depois, jogando por uma escola D-1 e talvez pela NBA", escreveu Varnadoe Jr. em uma das postagens nas redes sociais.

White era um dos atletas da seleção do estado do Alaba e teve média de 20,9 pontos, 3,8 rebotes e 3,1 assistências por jogo na última temporada.

De acordo com a ESPN, ele era o terceiro melhor jogador do estado.

Leia Também: CBF pede à Fifa que proíba jogadores punidos no esquema de apostas de jogar em qualquer país