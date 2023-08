CR7 fica incrédulo por não ser melhor em campo em final

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O astro português fez dois gols e comandou a vitória do Al Nassr sobre o Al-Hilal por 2 a 1 na decisão da Copa dos Campeões Árabes, mas viu um adversário ser eleito o melhor do jogo.

Apesar da atuação destacada de Cristiano Ronaldo, o prêmio de melhor jogador da decisão foi para o meia sérvio Milinkovic-Savic, do Al-Hilal. Ele não participou diretamente da jogada do gol da equipe perdedora, marcado por Michael, com assistência de Malcolm.

Cristiano Ronaldo não ficou sem premiação individual - ele foi o artilheiro da competição. Em seis jogos, o português fez seis gols. Ele só não balançou as redes no primeiro jogo do torneio.

A transmissão da partida flagrou o momento em que Cristiano Ronaldo soube que não havia sido eleito o melhor em campo. Foi enquanto ele aguardava para receber o troféu de artilheiro.

A reação do atacante para os organizadores foi de incredulidade, em um primeiro momento. Depois, ele riu e caminhou para receber seu prêmio.

"Muito orgulhoso em ajudar a equipe a conquistar esse importante troféu pela primeira vez. Agradeço a todos do clube que estiveram envolvidos para este grande feito. Agradeço também a minha família e aos amigos, que estão sempre ao meu lado. Apoio incrível da torcida. Este título também é de vocês!", Cristiano Ronaldo, nas redes sociais.