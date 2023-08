Piers Morgan sobre Neymar: "Zombaram de Cristiano Ronaldo, mas..."

Após a repercussão da provável transferência de Neymar para a Arábia Saudita, Piers Morgan, jornalista inglês, não hesitou usar as redes sociais, esta segunda-feira, para deixar uma mensagem relembrando... Cristiano Ronaldo.

"Uau... Outra contratação gigantesca para o futebol saudita", começou escrevendo ao citar uma informação do jornalista Fabrizio Romano, dando como certa a saída do atacante brasileiro do Paris SG para o Al Hilal, de Jorge Jesus.

"As pessoas zombaram com [Cristiano] Ronaldo por ir para lá, mas está rapidamente se tornando uma Liga super competitiva", acrescentou de seguida.

Recorde-se que Piers Morgan entrevistou o internacional português ainda antes da polêmica saída do Manchester United para o Al Nassr, sendo que tem sido um dos seus grandes 'defensores' desde então.

Wow.. another humongous signing for Saudi football. People mocked Ronaldo for going there, but it’s very rapidly becoming a seriously competitive league. https://t.co/B0gmI1u71s