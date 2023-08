Messi pode igualar Daniel Alves como jogador com mais títulos da história

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Messi pode alcançar o feito de Daniel Alves como jogador com mais títulos da história do futebol no próximo sábado (19).

O QUE ACONTECEU

O Inter Miami enfrentará o Nashville SC na final da Taça das Ligas MLS. Caso o time de Messi vença, ele chegará ao 44º título na carreira, se igualando ao brasileiro.

O craque argentino marcou um dos gols da vitória do Inter Miami por 4 a 1 contra o Philadelphia e, com isso, ajudou o time a chegar à final da competição.

Recém-chegado ao time americano, Messi balançou as redes nove vezes em seis jogos e já classificou o time para a ConcaChampions de 2024.

Se o Inter Miami não vencer a final da Taça das Ligas MLS, terá outra oportunidade no US Open Cup. O time vai disputar a semifinal contra o Cincinnati na quinta-feira da próxima semana, dia 24 de agosto.



TÍTULOS DE MESSI (43)

Barcelona

10 La Ligas

8 Supercopas da Espanha

4 Ligas dos Campeões

7 Copas do Re

3 Supercopas da Uefa

3 Mundiais de Clubes

Paris Saint-Germain

2 Ligue 1

1 Supercopa da França

Argentina

1 Copa do Mundo

1 Copa América

1 Copa dos Campeões Conmebol-Uefa

1 Copa do Mundo

1 Medalha de ouro nos Jogos Olímpicos