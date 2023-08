Ivan Moré diz ter lutado contra a depressão

SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jornalista Ivan Moré, ex-apresentador do programa Globo Esporte, da Globo, revelou que lutou com a depressão. Em entrevista ao podcast "Pode, Rê?", ele detalhou como se sentia durante o período.

"Eu tive uma depressão. Não via felicidade em nada, a minha vida era uma droga, era cinza. Eu até fingia muito bem, mas a verdade é que eu estava cercado de pessoas que não me valorizavam. Eu estava atravessando um momento complexo e doloroso com uma separação em um formato litigioso, com meus filhos no meio de uma briga. Nunca pensei em me matar, mas perdi a vontade de viver. Foram entre três e quatro meses muito mal, também por conta das sequelas deixadas pela Covid na época," disse Moré.

IVAN MORÉ APÓS A GLOBO

Ivan Moré saiu da TV Globo em 2019. O jornalista decidiu deixar a emissora após ser comunicado que deixaria de apresentar o Globo Esporte e voltaria para a equipe de reportagem.

Hoje, ele comanda o podcast "Desobediência Produtiva" e faz palestras sobre empreendedorismo.

"Quando me tiraram do Globo Esporte e falaram que ia voltar para a reportagem, eu optei por sair porque não estavam fazendo uma coisa legal. Saí antes de me desidratarem. Saí chateado, mas pensei: 'saio antes que vocês saiam comigo'. Quando saí, quis investir em podcast. Eu já queria fazer isso internamente, mas eles não me permitiam fazer nada, era bem engessado. Quando saí de lá, dei razão aos meus propósitos e investi nisso por meio de tentativa e erro, buscando saber quem é o Ivan Moré como marca", disse Moré, ao UOL em maio de 2023.

Em sua conta no Instagram, Ivan Moré compartilha alguns trechos de entrevistas e projetos nos quais está envolvido. Ele também publica fotos com seus dois filhos (Mel e Lui) e com sua namorada, Giovanna Lemos.