'Messimania' toma conta da América e já se fala numa nova competição

Lionel Messi chegou, viu... e arrasou. Feitas as contas, o internacional argentino soma já nove gols e uma assistência nas seis primeiras partidas oficiais disputadas com a camisa do Inter Miami, criando um clima de plena euforia.

A CONMEBOL e a CONCACAF já teriam iniciado contatos no sentido de encontrar uma fórmula que permita explorar este fenômeno da melhor maneira possível. A ideia inicial passava por convidar o clube norte-americano a disputar a Taça Libertadores, algo que, no entanto, não será fácil, devido aos regulamentos da prova.

Face à demora que uma alteração nas leis implicaria, os responsáveis de ambas as organizações estariam estudando a possibilidade de lançar uma nova competição, de acordo com informações reveladas, esta quinta-feira, pela estação televisiva albiceleste TyC Sports.

Em cima da mesa estará, para já, a implementação de um torneio formado por quatro equipes. Seriam elas os campeões da Liga dos Campeões da CONCACAF (o Léon), da Leagues Cup (o Inter Miami ou o Nashville SC), da Taça Libertadores e da Taça Sul-Americana (que estão por definir).