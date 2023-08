No limite, Dorival dá duas folgas para o São Paulo contra 'desgaste mental'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O elenco do São Paulo ganhou duas folgas nesta semana depois de mais de um mês sem dias livres. O grupo descansou neste domingo (20) e na última quinta-feira (17).

O técnico Dorival Jr concedeu duas folgas ao elenco, sendo uma após a classificação na Copa do Brasil e outra após o duelo do último sábado (19) pelo Brasileiro.

O grupo são-paulino não tinha uma folga desde o dia 2 de julho, após a vitória por 1 a 0 contra o Fluminense. No único dia sem treino nesse período, o elenco teve a viagem de volta da Argentina. Foi no dia 4 de agosto, depois do jogo contra o San Lorenzo.

O clube tricolor conseguiu duas viradas após sair atrás nas duas competições mata-mata que disputa. O time perdeu por 1 a 0 para San Lorenzo e por 2 a 1 para o Corinthians. Conseguiu e vencer os dois por 2 a 0 dentro do Morumbi para avançar.

Nas duas viradas, jogadores e torcida entraram em êxtase. Lucas chorou muito depois da classificação contra o Corinthians.

As folgas vêm para 'curar' principalmente o desgaste mental das duas viradas em duas semanas, como disse o auxiliar Lucas Silvestre, que comandou o time diante da suspensão de Dorival Jr.

"Jogar da maneira como jogamos vindo de um jogo como o de quarta, desgaste físico e emocional muito grande, a maneira como a gente terminou... Não foi só o jogo da quarta, a gente vem de 21 dias de decisões, Corinthians e San Lorenzo. Foi um desgaste mental muito grande reverter dois placares. Não só os atletas, mas também nós. Por conta disso também as mudanças para esse jogo. Por conta das mudanças, a equipe se comportou bem", disse Silvestre.