Rubiales e o polêmico beijo em jogadora: "Há diotas em todo o lado..."

O presidente da RFEF, federação espanhola, ignorou a polêmica criada em torno do beijo na boca que deu a Jenni Hermoso, jogadora da seleção espanhola, após a conquista do Mundial Feminino, neste domingo (20). Luis Rubiales garantiu, em declarações à MARCA, que se tratou de uma "mera manifestação de carinho sem importância" e que não vai dar azo a "idiotices".

"Há idiotas em todo o lado. Quando duas pessoas têm uma demonstração de carinho sem importância, não podemos dar azo a idiotices. Somos campeões do mundo e fico com isso", afirmou Rubiales, que voltou a se defender das críticas, horas depois, na rede da Cadena COPE.

"Não vamos dar resposta aos idiotas e estúpidos. Eram só dois amigos celebrando algo... Não estamos aqui para palhaçadas. Não vamos fazer um caso à volta disto e vamos desfrutar do que é bom. Se há pessoas tontas dizendo coisas tontas... Há mais tontos do que janelas. Foi uma coisa sem maldade. Se as pessoas querem perder tempo com isso...", finalizou o líder máximo da RFEF.

Por sua vez, a jogadora desvalorizou o caso, frisando que se trata de um gesto de amizade e que as atenções devem estar focadas no título mundial conquistado por Espanha.

"Foi um gesto mútuo totalmente espontâneo devido à imensa alegria gerada por ganhar um Mundial. O presidente e eu temos uma ótima relação. O seu comportamento com todas nós foi impecável e foi um gesto natural de carinho e gratidão. Não nos vamos nos desviar daquilo que é realmente importante", disparou Jenni Hermoso, citada pela COPE.