'Lua Crescente' é o de Neymar: o que significam os nomes de clubes sauditas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No final de semana, Neymar foi apresentado como reforço no Al-Hilal, time de futebol da Arábia Saudita. Outros craques também jogam no país: Cristiano Ronaldo atua pelo Al-Nassr, e Benzema defende a camisa do Al-Ittihad.

Dos 18 times que formam a primeira divisão saudita, só dois não têm nomes que começam com "Al": Damac e Abha.

Isso porque o "Al" funciona como um artigo, ou seja, pode significar "o", "a", "os" ou "as".

Al-Hilal, de Neymar, é "A Lua Crescente"; Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, é "A Vitória";Al-Ittihad, de Benzema, é "A União";Al-Shabab, de Iago Santos, é "A Juventude";Al-Ahli, de Firmino, é "O Nacional";Al-Ettifaq, de Paulo Victor e Vitinho, é "O Acordo";Al Taawoun, de Mailson, Andrei Girotto, Flávio e Mateus, é "A Cooperação".

O Campeonato Saudita começou em agosto, e conta com 18 times. Além de Neymar, outros 28 brasileiros jogam por times do país.

O Al-Hilal, de Neymar, é um dos favoritos ao título, junto com o Al-Ahli, o Al-Nassr e o Al-Ittihad.