Messi diz não pensar em aposentadoria e evita dar prazo para seguir jogando

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lionel Messi comentou que ainda não pensar em aposentadoria e evitou colocar um prazo.

"Ainda não penso nisso [aposentadoria], sou sincero. Gosto de jogar, gosto de estar com a bola em campo, competir, treinar. Não sei quanto mais vou jogar, mas acho que vou tentar levar o máximo que puder", disse Messi em entrevista para a Apple TV.

"Acho que para depois é tempo de pensar, de analisar e de escolher. Hoje o mais importante é aproveitar, seja o que for, pode ser pouco ou muito. Aproveite ao máximo como estou fazendo agora. Aproveite cada momento, até porque isso não volta e depois não quero me arrepender de nada", completou.

A chegada de Lionel Messi ao Inter Miami já refletiu no primeiro título do clube, que conquistou a Copa das Ligas de 2023 no último final de semana contra o Nashville SC nos pênaltis.

Com mais essa conquista, o craque argentino se isolou como o jogador com mais títulos na história do futebol, com 44.