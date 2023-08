Fábio Santos fala sobre aposentadoria e chance de renovar com Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O lateral Fábio Santos disse que ainda não conversou com a diretoria do Corinthians a respeito de uma possível renovação de contrato. Titular contra o Estudiantes, na terça (22), ele tem contrato apenas até o final do ano e também falou a respeito de uma possível aposentadoria. As declarações foram dadas na zona mista da Neo Química Arena.

O que ele disse?

Renovação e aposentadoria: "Eu vejo vocês [jornalistas] falando algo sobre isso, mas a gente [ele e diretoria] em momento algum conversou sobre isso. Comecei a temporada pensando em parar e 99% está na minha cabeça em encerrar. Tentei desfrutar o máximo possível desta temporada. Realmente, não tenho conseguido desfrutar desde o começo do ano porque a gente tem sofrido bastante críticas, mas não conversamos sobre isso".

Prazo para decisão: "É um ano político no clube, temos muitas coisas para brigar, chegar em uma final de Sul-Americana quem sabe, tirar o Corinthians de uma situação ruim no Campeonato Brasileiro para lá na frente vermos o que acontece. É uma decisão muito tranquila que vou tomar em novembro, estou tentando me preparar para essa decisão, que sabemos que não é fácil".

Fábio Santos começou a temporada como titular na lateral do Corinthians. Após a venda de Lucas Piton para o Vasco, a diretoria contratou Matheus Bidu, que iniciou o ano sendo reserva do camisa 6.

Entretanto, principalmente após a chegada de Vanderlei Luxemburgo, os dois laterais vêm alternando a titularidade.

Somando todos os jogos, seja como titular ou entrando ao decorrer das partidas, Fábio Santos entrou em campo 39 vezes nesta temporada até aqui. O lateral tem dois gols marcados e uma assistência feita.