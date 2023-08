Messi dá assistências, Inter Miami vence nos pênaltis e vai a nova final

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Messi deu show e liderou a vitória, nos pênaltis, e a classificação do Inter Miami a final da Copa dos Estados Unidos, em Ohio, nesta quarta (23).

O Inter Miami venceu o Cincinnati nos pênaltis por 5 a 4, no TQL Stadium, após as equipes empatarem em 3 a 3, e se classificou para a final da Copa dos EUA. Hogglund, zagueiro do Cincinnati, foi o único jogador a desperdiçar uma cobrança.

O Inter Miami saiu perdendo a partida por 2 a 0, mas foi buscar o empate nos acréscimos. Na prorrogação, o time de Messi ainda chegou a virar a partida, mas sofreu o empate.

Luciano Acosta, aos 17 minutos do primeiro tempo, e Brandon Vázquez, aos sete do segundo tempo, marcaram para Cincinnati.

O jogo parecia encaminhado, mas Messi deu duas assistências para Leonardo Campana, aos 22 e aos 51 da etapa final, empatar o jogo para o Inter Miami.

Na prorrogação, Josef Martínez fez o gol da virada do Inter Miami, mas no segundo tempo Kubo empatou para o Cincinnati.

O Inter Miami enfrentará na final o vencedor entre Houston Dynamo e Real Salt Lake.

Com o empate em 3 a 3 e a vitória nos pênaltis, o Inter Miami ainda não foi derrotado desde a estreia de Lionel Messi, em 21 de julho, e chegou a sua segunda final seguida com o astro argentino.