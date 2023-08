Abel faz Palmeiras brilhar e põe condição para ficar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Abel Ferreira fez uma mudança tática no Palmeiras para o jogo desta quarta-feira (23), pelas quartas de final da Libertadores, e deu certo: goleada por 4 a 0 sobre o Deportivo Pereira e vaga encaminhada na semifinal.

O treinador português sacou Artur e optou por escalar Mayke e Marcos Rocha juntos na direita. O atacante ficou no banco de reservas, enquanto o camisa 12 atuou mais à frente, e Rocha desempenhou uma função híbrida entre lateral e terceiro zagueiro.

Ele afirmou na coletiva pós-jogo que "sabia perfeitamente" que seria "massacrado" por sua decisão em caso de derrota. O comandante palmeirense explicou que quis mesclar consistência defensiva com agressividade ofensiva e amplitude nas laterais, tirando Artur para abrir a linha de cinco defensores do adversário.

O plano de Abel funcionou, e o time alviverde construiu o resultado na Colômbia ainda no primeiro tempo, com três gols em um intervalo de 11 minutos. Além da classificação encaminhada, tanto Mayke quanto Marcos Rocha marcaram na partida.

O técnico destacou que o Palmeiras "torna o jogo fácil", reforçando a "interpretação perfeita" da tática por parte de seus jogadores. Ele valorizou o adversário recordando que o Deportivo Pereira venceu o Boca Juniors em casa, na fase de grupos, e eliminou o Independiente del Valle, campeão da Sul-Americana e da Recopa, nas oitavas.

"NÃO FAÇO MILAGRES"

Abel exaltou a base de jogadores que tem à disposição. "Equipe mentalmente muito forte, tecnicamente muito evoluída, com um grupo experiente muito bom e outro de jovens a amadurecer. Taticamente sabem o que o treinador pede", ponderou.

O treinador também valorizou o esforço da diretoria para segurar os principais nomes do elenco. O zagueiro Gustavo Gómez, o lateral-esquerdo Piquerez e meio-campista Zé Rafael, por exemplo, tiveram propostas para sair, mas não foram negociados.

Ele ainda disse que o Palmeiras "não tem como pagar 15 ou 20 milhões de euros" em reforços. O importante, para ele, é buscar um equilíbrio entre manter as peças e acreditar no crescimento do time.

Por fim, ainda colocou uma condição para seguir à frente da equipe: "Espero que segurem [os jogadores]. Se forem para outro lado, também tenho que ir, porque não faço milagres". Abel tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2024 e, recentemente, declarou que pode deixar o clube após o fim do vínculo para "descansar".

O Palmeiras, em branco na última janela de transferências, está muito perto de chegar à sua quarta semifinal seguida da Libertadores. Se avançar, o clube alviverde enfrenta na próxima fase o vencedor do duelo entre Boca Juniors e Racing -o primeiro jogo entre as equipes, na Bombonera, terminou empatado por 0 a 0.

