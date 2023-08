Afinal, não foi o dinheiro que levou Neymar para o Al-Hilal; veja a razão

Neymar aceitou aos 31 anos ir para o Al-Hilal. A sua transferência causou grande agitação a nível mundial, sobretudo quando foram revelados o seu salário e os benefícios contratuais com o clube saudita. No entanto, as razões por trás da decisão do brasileiro de deixar o Paris Saint-Germain parecem ser diferentes das que vieram a público.

De acordo com Gabriel, ex-central brasileiro do Grêmio e também amigo íntimo de Neymar, o ex-atacante do PSG foi ao Médio Oriente para dedicar mais tempo à sua vida familiar.

"O que ele me disse foi o seguinte: 'Estou feliz, vou criar a minha filha aqui, vou passar um tempo com a minha família aqui na Arábia Saudita, e depois vou ver o que acontece'. Lá, ele vai ficar longe de toda esta pressão, de tudo isto. Se Deus quiser, viverá dois anos com a família, conquistará vitórias e baterá recordes, continuando a encantar o mundo do futebol. Foi isso que conversamos na nossa última conversa", disse o ex-lateral-direito da seleção brasileira à ESPN.