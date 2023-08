Fortaleza vence o Coritiba e segue na briga por uma vaga na Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fortaleza venceu o Coritiba por 3 a 1 no Presidente Vargas, neste domingo (27), pela 21ª rodada do Brasileirão.

Os autores dos gols do Fortaleza foram Lucero, que marcou duas vezes aos 41 e 48 minutos do primeiro tempo, e Marinho, que marcou de falta aos 14 minutos da etapa complementar. Kuscevic descontou para o Coritiba aos 23 minutos do segundo tempo.

Com essa vitória, o Fortaleza termina a rodada na oitava colocação com 32 pontos. Já o Coritiba amarga mais uma derrota e fica em penúltimo com 14 pontos.

Além dos gols, o jogo teve um pênalti desperdiçado por Robson, do Coritiba, aos 38 minutos do segundo tempo.

O Fortaleza volta a campo na quinta-feira (31), pelo jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana, contra o América-MG. Pelo Brasileirão, o Fortaleza voltará a jogar neste domingo (3), fora de casa, frente ao Fluminense, às 16h (horário de Brasília).

O Coritiba buscará sua reabilitação também no próximo domingo, no Morumbi, contra o São Paulo, às 18h30.