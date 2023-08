Luis Suárez agrava 'crise' de Pepa e Grêmio 'persegue' Abel Ferreira 

O Grêmio regressou aos triunfos no Brasileirão, neste domingo (27), ao derrotar o Cruzeiro por 3-0, agravando a 'crise' de resultados da equipa de Pepa.

Num primeiro tempo de relativo equilíbrio, o chute certeiro de Luis Suárez, após passe de Cristaldo, acabou 'ferrando' o treinador ex-Vitória SC, aos 29 minutos.

Na segunda parte, Carballo ampliou a vantagem aos 54 minutos, após passe do internacional uruguaio, sendo que o 3-0 final ficou reservado para Pepe, aos 78 minutos.

Com este resultado, o Grêmio soma 36 pontos e está a quatro do vice-líder Palmeiras, de Abel Ferreira, podendo encurtar distâncias por força do jogo em atraso. Já o Cruzeiro é 12.º classificado, com 25 pontos, mas não vence há quase dois meses.