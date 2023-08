Time da Premier League faz proposta por lateral Welington, do São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Brentford, time que disputa a 1ª divisão do Campeonato Inglês [Premier League], fez uma proposta para o lateral Welington, do São Paulo.

Os europeus querem contratar o jogador de 22 anos em definitivo. O atleta tem vínculo com o clube paulista até dezembro de 2024.

Robson Ferreira, empresário de Welington, deve se reunir com o São Paulo nos próximos dias para viabilizar o negócio.

Os valores devem ser discutidos nas conversas entre as partes. O jogador é formado nas categorias de base da equipe.

Nos últimos dias, o Crystal Palace também se mostrou interessado em Welington, mas a sondagem não se transformou em proposta formal.

O jovem disputa a posição de lateral-esquerdo na equipe com Caio Paulista. Com a lesão do companheiro, ele voltou a ganhar oportunidades com Dorival Júnior.