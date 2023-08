Mãe de Rubiales mantém greve de fome: "Disposta a morrer pelo meu filho"

Luis Rubiales encontra-se no centro de uma das maiores polêmicas no futebol espanhol, depois do beijo não consentido dado a Jenni Hermoso nos festejos da conquista do Mundial feminino, há mais de uma semana. Ángeles Béjar, mãe do presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), que entretanto foi suspenso, decidiu fazer um protesto inusitado e 'teima' em manter a sua posição, já há mais de 24 horas.

A progenitora de Luis Rubiales trancou-se na igreja Divina Pastora de Motril, na manhã desta segunda-feira, tendo garantido que iria fazer greve de fome pela "caça desumana e sangrenta ao filho", numa situação que ainda não mudou, já com novas declarações ao jornal El Desmarque.

"Estou bem. Acredito muito em Deus e só peço a verdade de Jenni Hermoso. Estarei aqui até o meu corpo durar. Não me importo de morrer pela justiça. Estou disposta a isso pelo meu filho. Ele é uma pessoa decente e não é justo o que estão fazendo com ele", disparou, em declarações prestadas na manhã desta terça-feira.

Vale lembrar que a FIFA anunciou, no passado sábado, ter suspendido provisoriamente o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, após o beijo não consentido. A polêmica no futebol espanhol surgiu há mais de uma semana, durante as comemorações do inédito título mundial por parte da seleção feminina espanhola, que derrotou na final, disputada em Sydney, a Inglaterra por 1-0, quando, na altura da entrega dos prêmios, Luis Rubiales beijou na boca a autora do decisivo gol.

Seguiram-se inúmeras críticas ao sucedido, tendo Jenni Hermoso, após numa primeira versão ter dito que tudo ocorreu num momento de maior euforia, afirmado que não tinha consentido o beijo.

Depois de vários dias com muitas críticas por diversos setores da sociedade, a RFEF realizou, na última sexta-feira, uma Assembleia Geral Extraordinária, na qual era esperado o pedido de demissão de Rubiales, o que não veio a aontecer, dando origem a um novo pico de contestação as posições, com as jogadoras anunciando não estarem disponíveis para representar a seleção enquanto os atuais dirigentes da RFEF se mantiverem nos cargos.

A juntar a tudo isto, o órgão que tutela o futebol espanhol já decidiu, por meio da Comissão de Presidentes das Federações de âmbito Autónomo e Territorial, que exige a "demissão com efeitos imediatos" de Luis Rubiales, que ainda não se pronunciou sobre os últimos desenvolvimentos.