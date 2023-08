Rival do Palmeiras, herói do Boca Juniors foi algoz de time do coração

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Sergio Romero virou o herói da classificação do Boca Juniors na Libertadores. Ele foi o algoz do Racing, seu clube do coração, e vai enfrentar o Palmeiras na semifinal.

O argentino de 36 anos defendeu duas cobranças na disputa por pênaltis, tanto a primeira como a terceira batida do time adversário. A partida no El Cilindro terminou empatada por 0 a 0, mesmo placar do duelo na Bombonera, e o Boca levou a melhor nas penalidades por 4 a 1.

Ele está no Boca há um ano, mas é torcedor declarado do Racing. O goleiro, inclusive, declara ter "sentido de pertencimento" ao clube que acabou eliminando.

O jogador chegou a afirmar que preferiria enfrentar outra equipe, mas que "morreria pela camisa do Boca". A declaração foi dada antes do confronto pelas quartas de final, em entrevista à TV argentina TyC Sports.

Romero foi o protagonista do jogo de volta, na casa do rival, e fez o Boca seguir vivo no torneio. Os hexacampeões da Libertadores estão em mais uma semifinal e vão reencontrar o Palmeiras após cinco anos -em 2018, os argentinos levaram a melhor e chegaram à final.

QUEM É ROMERO

Foi revelado pelo Racing, mas pouco atuou pela equipe e foi cedo para a Europa. Ele começou a carreira internacional no AZ, da Holanda, e somou passagens por Sampdoria, Monaco e Manchester United antes de voltar ao futebol de seu país no ano passado.

O goleiro também atuou pela seleção argentina durante vários anos, tendo conquistado a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2008, em Beijing, e o vice da Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

