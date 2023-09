James diz que errou seu 1º pênalti em decisões: 'Responsabilidade minha'

(UOL/FOLHAPRESS) - James Rodríguez, meia do São Paulo que errou o único pênalti da série contra a LDU, disse à ESPN que foi a primeira vez em que desperdiçou uma penalidade em decisões do tipo -a equipe paulista acabou eliminada da Sul-Americana na noite desta quinta (31) dentro do Morumbi.

Momento inédito. "Sim, acho que sim [escorreguei], é a primeira vez que falho uma penalidade assim. Mas aconteceu. Triste por isso, a responsabilidade é minha. Aconteceu agora com 32 anos, mas temos que ter cabeça forte, e eu tenho isso."

Reação após derrota.

"Falei que faria o pênalti, assumo a responsabilidade, é toda minha. Triste por isso, mas temos o Brasileirão e a Copa do Brasil. Temos que erguer a cabeça."

Raio-x do jogo.

"A gente sabia que eles iam jogar fechados, foi duro para todos nós. Hoje, a sorte ficou com eles."

ERRO

James Rodríguez entrou no decorrer do 2° tempo da partida disputada no Morumbi -o placar ainda era de 0 a 0.

O colombiano deu a assistência para o gol de Arboleda, que decretou a vitória do São Paulo no tempo normal por 1 a 0 e, de quebra, levou a decisão para os pênaltis.

James foi o segundo cobrador do Tricolor, mas isolou sua batida ao tentar mandar a bola no meio do gol de Domínguez.

