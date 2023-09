CR7 passa em branco, mas Portugal bate Eslováquia nas eliminatórias da Euro

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - Portugal bateu a Eslováquia por 1 a 0 e conquistou sua quinta vitória consecutiva nas Eliminatórias da Eurocopa nesta sexta-feira (8) no Nacional de Bratislava.

O único gol da partida foi marcado por Bruno Fernandes. O tento saiu aos 43 minutos do primeiro tempo.

O resultado mantém Portugal na liderança do Grupo J com 15 pontos. A Eslováquia continua com dez e na vice-liderança.

A última derrota da equipe portuguesa foi por 1 a 0 para o Marrocos. O jogo aconteceu ainda pelas quartas da Copa do Mundo do Catar.

Portugal volta a campo pelas eliminatórias contra Luxemburgo na próxima segunda-feira. No mesmo dia, a Eslováquia encara Liechtenstein.

COMO FOI O JOGO

Donos da casa não se intimidam. A Eslováquia não se acanhou diante da troca de passes de Portugal e subiu as linhas de marcação dificultando para os portugueses manter a posse, ocasionando um primeiro tempo morno em Bratislava, com Portugal tentando dominar as ações, mas esbarrando na ótima marcação rival.

Boas finalizações demoram. A primeira chance de gol do jogo só aconteceu aos 41, quando Pekarik serviu Haraslin na área e o ponta acertou um chute de chapa na trave esquerda de Diogo Costa. No entanto, a resposta portuguesa ocorreu logo em seguida, aos 43, em uma jogada individual de Bruno Fernandes que resultou em bola na rede.

O segundo tempo foi marcado pelo duelo entre Cristiano Ronaldo e o goleiro Dúbravka que montou um paredão diante do português em diversas oportunidades. No mais, a pressão portuguesa se manteve constante e em lançamentos longos da direita para a esquerda, dificultando a marcação adversária que teve apenas uma boa oportunidade na etapa com Skriniar.

