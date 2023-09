Jogador de apenas 15 anos já fez a estreia pela seleção de Senegal

Amara Diouf entrou, no sábado, diretamente para a história de Senegal ao tornar-se o jogador mais jovem a representar a seleção principal. Os números são categóricos: 15 anos e 94 dias. Tudo aconteceu no jogo da fase de qualificação para a Taça das Nações Africanas frente à seleção de Ruanda.

O momento histórico aconteceu à passagem do minuto 71, quando Diouf entrou para o lugar de Cheikh Sabaly. O resultado (1-1), ainda assim, não mais se alterou, apesar de o jovem de 15 anos até ter estado perto de marcar.

?????????? | ????? ????? fait son entrée dans le jeu et devient à 15 ans et 94 jours le plus jeune joueur à porter le maillot de l’équipe nationale du Sénégal ??. #Crack pic.twitter.com/CEsyK6S2iM