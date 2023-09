Juca Kfouri: "Vítor Pereira saiu do Brasil como um grande mentiroso"

Juca Kfouri, um dos principais jornalistas esportivos do Brasil, fez críticas à postura de Vítor Pereira após o treinador português ter apontado a "falta de educação" no futebol brasileiro como motivo de sua breve passagem pelo Flamengo e Corinthians. Juca argumenta que a falta de educação não é exclusiva do Brasil e que Pereira ganhou a reputação de ser mentiroso.

"Ele não está certo, porque o pior problema do futebol brasileiro é a administração brasileira do esporte. A falta de educação é real, mas não é um problema exclusivo do Brasil. Além disso, se alguém deveria se abster de dar lições ou fazer pregações educacionais, é exatamente o senhor Vítor Pereira, que deixou o Brasil sem ser reconhecido como um grande treinador, mas sim como um grande mentiroso", afirmou Juca no programa Posse de Bola, da UOL Esporte.

"Alguém que deixou um clube para se juntar a outro usando a justificativa que ele deu, que era completamente desnecessária porque seu contrato já havia terminado, e ainda envolvendo a doença da sogra, acabou ganhando a fama de mentiroso. E mentirosos não são aptos a dar lições, eles deveriam se recolher ao seu canto. Portanto, eu diria que ele está equivocado no diagnóstico e em sua atitude, pois ele não tem autoridade para dar lições a ninguém", acrescentou.

O Flamengo foi a última equipe comandada por Vítor Pereira, que atualmente está desempregado. Antes disso, ele treinou o Corinthians. Ao sair do clube, o treinador justificou sua saída alegando a necessidade de cuidar da família, devido à saúde da sogra.

