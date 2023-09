Estrela da NBA detida após tentar estrangular a namorada

Kevin Porter Jr., jogador dos Houston Rockets, foi detido nesta segunda-feira sob suspeita de envolvimento em um caso de violência doméstica. A notícia foi inicialmente divulgada pela emissora norte-americana ABC 7 Chicago e posteriormente confirmada pelas autoridades.

A estrela da NBA foi formalmente acusada de agressão e tentativa de estrangulamento de sua namorada, Kysre Gondrezick, uma ex-jogadora da WNBA. O incidente teria ocorrido quando ele retornou ao hotel em Nova Iorque onde estavam hospedados, em uma hora tardia, o que aparentemente incomodou Gondrezick.

"À chegada ao local, os agentes foram informados de que uma mulher de 36 anos tinha sofrido uma laceração no lado direito do rosto e estava se queixando de dores no pescoço", afirmou um porta-voz da polícia.

"Uma investigação preliminar no local determinou que um indivíduo conhecido a tinha agredido múltiplas vezes no corpo e tentado estrangulá-la", acrescentou.

A NBA já se pronunciou sobre o caso, informando que "está em contato com os Houston Rockets e está em processo de coleta de mais informações". O clube também emitiu uma declaração semelhante, enfatizando que não fará "mais comentários neste momento".

Leia Também: Juca Kfouri: "Vítor Pereira saiu do Brasil como um grande mentiroso"