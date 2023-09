Árbitro atingido a tiros em campo corre o risco de ficar paraplégico

O futebol brasileiro está em estado de choque devido a um incidente ocorrido no último fim de semana durante uma partida realizada na zona rural de Macaíba, na Região Metropolitana de Natal, envolvendo equipes amadoras.

O jogo estava transcorrendo normalmente quando uma motocicleta estacionou perto do campo, atrapalhando o trabalho do árbitro. O assistente solicitou que a motocicleta fosse retirada. Segundo informações do portal Globoesporte, o proprietário do veículo atendeu ao pedido, mas, momentos depois, retornou armado e disparou contra o juiz.

O suspeito foi detido e formalmente acusado de homicídio. O Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado do Rio Grande do Norte manifestou sua preocupação com o incidente: "Estamos angustiados por um colega de profissão, que está hospitalizado com risco de ficar paraplégico."

"Este colega já perdeu um rim. Tudo aconteceu durante um jogo na cidade de Macaíba, depois de ter sido covardemente atacado com dois tiros, após um desentendimento que poderia ter sido facilmente resolvido, tanto pelo agressor quanto pela organização do evento", declarou o sindicato.

"O agressor foi preso em flagrante, mas já foi libertado pela justiça. Neste caso, quem foi 'punido' foi a vítima, o estimado árbitro João Marques, conhecido como Dão, que agora está lutando por sua vida em um leito de hospital. Estamos torcendo por sua recuperação completa, enquanto esperamos que as autoridades competentes, incluindo a organização do campeonato, cumpram seu papel", concluiu o sindicato.

