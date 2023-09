Bruno Lage retira pedido de demissão: "Estou de corpo e alma no Botafogo"

Bruno Lage concedeu uma extensa entrevista ao portal Globoesporte nesta terça-feira, rompendo o silêncio após disponibilizar seu cargo em decorrência da derrota do Botafogo para o Flamengo, por 1-2.

"Minha conclusão é que funcionou, porque a pressão recaiu sobre mim. Funcionou a ponto de que se falou mais sobre a situação do que sobre o VAR no jogo. Estou profundamente comprometido com o Botafogo. É normal haver ansiedade, tanto por parte dos jogadores quanto dos torcedores", afirmou ele.

"O que fiz, de maneira muito clara, foi dizer 'serei eu sempre tomando as melhores decisões para o Botafogo'. Quero a pressão máxima, mas sinto que não pode haver uma ansiedade extra só porque estamos fazendo algo novo, porque o novo também funciona", acrescentou.

O treinador português afirmou ainda estar de "consciência tranquila" quanto à decisão pública que tomou. No entanto, ele admitiu que isso causou uma "reação de surpresa" no vestiário, já que a equipe não esperava por essa reviravolta.

"Cada pessoa é livre para interpretar as coisas como quiser. Às vezes, brinco que, quando estamos preparando uma estratégia para um jogo, não posso prever o que um treinador fará quando tem um jogador machucado ou suspenso. Tenho que tentar entrar na cabeça dele", concluiu.

