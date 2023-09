Lenda do ciclismo confessa: "Consumia cocaína, bebia whisky como água..."

O jornal espanhol As divulgou nesta terça-feira um trecho do documentário "Der Gejagte", que será lançado na plataforma de streaming Prime Video em 28 de novembro, abordando a carreira brilhante e tumultuada de Jan Ullrich.

O ex-ciclista alemão conquistou a Volta a França em 1997, a Volta a Espanha em 1999 e a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000. No entanto, ele acabou caindo em desgraça devido a uma série de polêmicas relacionadas ao uso de doping e álcool, algo que ele agora reconhece sem tabus.

"Naquela época, cada dia era uma questão de vida ou morte. Eu consumia muita cocaína, bebia uísque como se fosse água, até que estive à beira da morte", afirmou o ex-atleta, agora com 49 anos.

"Seria mentira dizer que não enganei ninguém, mas acredito que fiz as pazes com o passado. Os espectadores, os fãs e as pessoas que assistirem ao documentário poderão se colocar no meu lugar e refletir sobre isso", completou Jan Ullrich.

