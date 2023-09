Entenda por que Aguirre deve deixar Morelos no banco do Santos

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Alfredo Morelos chegou ao Santos com status de titular, mas não deve estrear no time principal diante do Cruzeiro, na quinta-feira , na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Morelos está abaixo do que se esperava fisicamente. Desde que chegou, o jogador não tem acompanhado o grupo nas atividades em que o técnico Diego Aguirre pede intensidade.

A expectativa é de que Morelos fique no banco de reservas contra o Cruzeiro. O atacante corre contra o tempo para recuperar seu condicionamento físico e conseguir, pelo menos, alguns minutos na Vila Belmiro.

Aguirre entende a importância de ter Morelos entre seus titulares, mas só deve o escalar como titular quando estiver 100%. O colombiano não atua desde maio, em sua última partida pelo Rangers, da Escócia.

Os números recentes de Morelos animam o treinador uruguaio. Ainda nesta temporada, o colombiano marcou 12 gols em 45 jogos, além de seis assistências pelo Rangers.

Além de Morelos, Aguirre tem Furch, Marcos Leonardo e Maximiliano como opções para o setor. Vale lembrar que Soteldo está suspenso da partida após expulsão contra o América-MG.