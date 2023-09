Brandon Hunter, antiga estrela da NBA, morre aos 42 anos

A NBA está de luto nesta quarta-feira com a trágica morte de Brandon Hunter, ex-jogador de 42 anos que se destacou no Boston Celtics (de 2003 a 2004) e no Orlando Magic (de 2004 a 2005).

"Estamos profundamente entristecidos ao saber da morte do nosso ex-companheiro de equipe, Brandon Hunter. Enviamos nossas mais sinceras condolências à família Hunter", expressou a nota de pesar divulgada pelos Magic.

Jeff Boals, que treinou o ex-jogador de basquete na Universidade de Ohio, também se manifestou sobre o ocorrido: "É um dia triste para a Nação Bobcat. Brandon Hunter se foi cedo demais. Um dos melhores a vestir as cores verde e branca."



We are terribly saddened to learn of the loss of our former teammate, Brandon Hunter. We send our deepest condolences to the entire Hunter family.



- The DeVos family, players, coaches and staff of the @OrlandoMagic pic.twitter.com/OLs0XMjrdA