Coragem de Cássio no Corinthians fez Diniz levar preparador para seleção

LIMA, PERU (UOL/FOLHAPRESS) - O preparador de goleiros do Corinthians, Marcelo Carpes, chegou à seleção brasileira muito pela coragem de Cássio no time alvinegro.

Fernando Diniz trabalhou com Carpes no Guaratinguetá e Audax e já era fã do seu trabalho.

Os profissionais seguiram caminhos diferentes, e Marcelo Carpes chegou ao Corinthians em 2019, onde encontrou Cássio.

O ídolo do Corinthians sempre foi conhecido por ser um ótimo goleiro, mas apresentava mais dificuldade com a bola do que apresenta hoje.

Diniz ficou impressionado com a coragem que Cássio adquiriu no dia a dia com Carpes. O goleiro ainda tem suas limitações, mas arrisca e não depende mais dos chutões.

Como Fernando Diniz tem como uma das bases do seu trabalho a boa saída de bola, ele escolheu Marcelo Carpes para a seleção brasileira nos jogos contra Bolívia e Peru, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Na seleção, Carpes encontrou três goleiros escolhidos por Diniz que já possuem mais habilidade com a bola: Ederson (Manchester City), Alisson (Liverpool) e Lucas Perri (Botafogo).

A tendência é que o preparador de goleiros do Corinthians continue com Fernando Diniz nos jogos da seleção. O contrato de Diniz vai até agosto de 2024, quando a CBF espera contar com Carlo Ancelotti.