"Cabeça levantada": David Beckham mandou mensagem de apoio a Maguire

O antigo capitão da seleção inglesa, David Beckham, enviou uma mensagem de apoio a Harry Maguire após o gol contra que o defensor marcou durante o jogo amistoso entre a Inglaterra e a Escócia. Beckham contactou Maguire, incentivando-o a dar a volta por cima após os recentes acontecimentos.

Uma fonte próxima a Maguire disse ao jornal inglês The Sun, que Beckham disse para Harry manter "a cabeça levantada" porque sabe bem o que é ser "o alvo" da ira dos torcedores. "Ele ultrapassou a situação e tem a certeza de que o Harry pode fazer o mesmo. Receber uma mensagem de alguém como 'Becks' significou o mundo para Harry", assegura a mesma fonte.

Maguire tem sido alvo de uma onda de críticas esta temporada, com o defesa permanecendo no Manchester United apesar da falta de tempo de jogo sob o comando de Erik ten Hag. É vaiado durante as partidas e até teve uma ameaça de bomba em abril do ano passado.

