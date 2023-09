"Quero o dinheiro de volta": Cristiano Ronaldo processa a Juventus

Problemas à vista para a Juventus. O jornal italiano Gazzetta dello Sport informou neste sábado que Cristiano Ronaldo vai voltar a bater à porta da Juventus para recuperar todo o dinheiro que os bianconeri ainda lhe devem.

Depois de consultar os documentos ao Ministério Público de Turim, o craque português, agora no Al Nassr, decidiu avançar com um processo contra a Juventus para recuperar os 19,9 milhões de euros que estão pendentes desde o tempo da pandemia da Covid-19.

Por força das dificuldades financeiras causadas pela parada no futebol, o clube de Turim foi obrigado a pedir aos seus jogadores que abdicassem de parte dos seus salários para corrigir esses problemas. E agora Cristiano Ronaldo quer esse dinheiro de volta.

Paulo Dybala, agora na AS Roma, decidiu, tal como Cristiano Ronaldo, intentar uma ação judicial contra a Juventus para receber os pagamentos em atraso. No entanto, o argentino acabou por renunciar ao processo de indenização pela não prorrogação do contrato.

