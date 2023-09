Jogador inglês morre aos 23 anos, dias após pedir namorada em casamento

O futebol inglês está de luto pela morte de Ben Cull, jogador de apenas 23 anos de idade que lutava contra o Sarcoma de Ewing, um tipo de câncer raro, desde os 17 anos.

A notícia foi dada, através das redes sociais, pela própria namorada, Daisy Morrison, que o atleta formado no Southampton tinha pedido, recentemente, em casamento, devido ao deteriorar do estado de saúde.

"O 'adeus' mais duro. Ontem, perdi toda a minha vida, o meu noivo, a minha alma gêmea, a minha pessoa, todo meu mundo... Esperei e rezei sempre para que este dia nunca chegasse. Um verdadeiro coração partido é real. O meu coração dói, nunca senti dor assim", escreveu.

"Amei-te mais do que as palavras alguma vez o podem expressar, e sei quanto me amaste, Ben. Disseste-o todos os dias, lutaste tão arduamente por mim e colocaste-me sempre em primeiro lugar. Vou agarrar-me a isso para sempre", prosseguiu.

"Deixar-te ir será sempre a coisa mais complicada que terei de fazer. Boa noite, bebê. Irei ver-te aí em cima, um dia. Estaremos reunidos de novo, meu querido, e acabaremos a nossa história, uma vez que ainda não está acabada", completou.